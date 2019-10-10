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Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

43 dakika önce

Tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Eşini tek kurşunla öldüren şahıs yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Eşini tek kurşunla öldüren şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşini tabanca ile başından vurarak öldüren şahıs ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre M.D. ile eşi G.V.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.D.,tabanca ile eşi G.V.D.'ye tabanca ile ateş etti. Başından yaralanan G.V.D., olay yerinde hayatını kaybederken cinayet şüphelisi eşi M.D. ise akrabasını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek kayıplara karıştı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro dedektifleri firar eden şüpheli M.D.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.


Yüzlerce kişi uğurladı

Talihsiz kadının cenazesi otopsinin ardından Talas ilçesine bağlı Çatakdere mahallesinde toprağa verildi. G.V.D.'nin cenaze namazı Çatakdere Cami'nde öğle namazına müteakiben kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı namazın ardından G.V.D'nin cenazesi., köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan olayın ardından kaçan katil zanlısı koca M.D., cinayet büro amirliği ekiplerince yapılan operasyon sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı. M.D., işlemler için emniyete götürüldü.

Tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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