TARTIŞTIĞI EŞİ VE 2 KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞAN ŞÜPHELİ ÖLDÜ - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI EŞİ VE 2 KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞAN ŞÜPHELİ ÖLDÜ

26.05.2022 13:47

AKSARAY'da eşini bıçaklayıp, 2 kızını da balkondan atarak öldürdükten sonra kendini boşluğa bırakarak intihara kalkışan Afganistan uyruklu Mohammed Hossein Sultani (35), öldü.

AKSARAY'da eşini bıçaklayıp, 2 kızını da balkondan atarak öldürdükten sonra kendini boşluğa bırakarak intihara kalkışan Afganistan uyruklu Mohammed Hossein Sultani (35), öldü.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ailesiyle birlikte, bir gün önce Aksaray'daki akrabalarının yanına gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani'yi 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından da yataklarındaki kızları Meryem (4) ve Merveh Sultani'yi (3) balkondan attı. Mohammed Hossein Sultani daha sonra balkondan kendisini boşluğu bıraktı. Meryem ve Merveh Sultani kardeşler yaşamını yitirirken, babaları ise hastanede tedaviye alındı.

Mohammed Hossein Sultani de tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KIZLARIYLA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEMİŞ

Gol Bibi Sultani'nin eşine sıklıkla ülkesine geri dönmek isteğini söylediği, bu nedenle çıkan tartışmalarda şiddet gördüğü öne sürüldü. 20 gün önce de şiddet gören Gol Bibi Sultani'nin evi terk ettiği, eşinin kayıp başvurusu üzerine polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Olay gecesi de Gol Bibi'nin kızlarıyla ülkesine dönmek istediğini söyleyince tartışma çıktığı bildirildi.

VÜCUDUNDA ŞİDDETİN İZLERİ

Gol Bibi Sultani'nin otopsisinde, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu tespit edildi. Otopsileri tamamlanan Gol Bibi Sultani ile 2 kızının cenazeleri morgda bekletiliyor. (DHA)

TARTIŞTIĞI EŞİ VE 2 KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞAN ŞÜPHELİ ÖLDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE 2 KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞAN ŞÜPHELİ ÖLDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE 2 KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞAN ŞÜPHELİ ÖLDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE 2 KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞAN ŞÜPHELİ ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

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