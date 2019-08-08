Tartıştığı eşi ve kızını av tüfeği ile öldürdü (2)- Yeniden

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Cebrail Ertürk (43), tartıştığı 8 çocuk annesi eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye Ertürk'ü (17) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarmaya direnip rastgele ateş açan Cebrail Ertürk, 3 saatlik çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alındı.Olay, sabah saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı Hilalli Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si engelli, yaşları 6 ile 20 arasında değişen 8 çocuk babası olan Cebrail Ertürk ile eşi Filiz Ertürk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya çiftin ikinci çocukları olan Rukiye de dahil oldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cebrail Ertürk, tüfekle eşi ve kızına ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.JANDARMAYA DİRENDİGelen jandarma ekiplerini gören Cebrail Ertürk, tüfekle rastgele ateş açıp, teslim olmayı reddetti. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından Ertürk ikna edildi. Tüfeği ile birlikte evden çıkan Cebrail Ertürk, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Eve giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Filiz ve Rukiye Ertürk'ün öldüğü belirlendi. Anne ve kızın cansız bedenleri otopsi için Halfeti Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.ÇOCUKLARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ SAHİP ÇIKTIBabalarının, annelerini ve kardeşlerini vurduğunu gören ikisi engelli 7 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak bakım evine götürüldü.