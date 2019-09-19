Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı
Son Dakika Güncel Haber

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAEyüpsultan'da bir kişi tartıştığı karısı ve oğluna sokak ortasında ateş açtı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Eyüpsultan'da bir kişi tartıştığı karısı ve oğluna sokak ortasında ateş açtı. Olayda kadın yaralanırken oğlu ise yara almadan kurtuldu. Olay saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet İ. ile eşi Nazlı İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşi tarafından darp edilen Nazlı İ. evden çıkarak aynı cadde üzerinde bulunan akrabalarının evine sığınmak istedi.

KARDEŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE OĞLU İLE KAVGA ETTİ

Eşinin peşini bırakmayan Ahmet İ. kardeşinin evinin önünde oğlu Ufuk İ. ile de kavga etti. Oğlunun bıçak çekmesi üzerine daha da öfkelenen Ahmet İ. oğlu ve eşin üzerine ateş açtı.

BACAĞINDAN VURULDU

Eşinden kaçarak akrabalarına sığınmak isteyen Nazlı İ. bacağından vurularak yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Nazlı İ. tedavisinin yapılması için Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu Ufuk İ. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede ekipler tarafından yakalanan Ahmet İ. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti
Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 03:55:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]