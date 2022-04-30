TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

30.04.2022 00:11

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çiftçi Ömer Sevimli (51), evde tartıştığı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli'yi (20) tabancayla vurdu.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çiftçi Ömer Sevimli (51), evde tartıştığı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli'yi (20) tabancayla vurdu. Ayşe Sevimli olay yerinde oğlu Mehmet ise kaldırıldığı hastanede öldü. Eşini ve oğlunu öldürdükten kaçan katil zanlısı Ömer Sevimli ise kayıplara karıştı.

Olay, 20.00 sıralarında Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesi'ndeki Sevimli ailesine ait evde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Ömer Sevimli evde yemek yiyecekleri sırada eşi Ayşe Sevimli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevimli'nin oğlu Mehmet de tartışmaya katıldı. Bu sırada öfkelenen baba tabancısıyla eşi ve oğlunun üzerine ateş açtı. Ayşe ve oğlu Mehmet Sevimli, kanlar içinde yere yığılırken Ömer Sevimli olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ayşe Sevimli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oğlu Mehmet ise ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Oğul Mehmet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kaçan Ömer Sevimli'yi yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısının evine yakın bir bölgede aracını terk ettiği ve telefonunu da taşın üstünde parçalayarak kaçtığı belirtildi.

TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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