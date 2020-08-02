Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada - Son Dakika

Osmaniye'de, sokak ortasında tartıştığı eşine kafa atan kişi, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, mahallede tepki toplarken, saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KAFA ATTI

Kent merkezinde kimliği belirsiz kişi, eşi olduğu öğrenilen kadınla bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, çocuklarının gözü önünde, eşine kafa attı. Kadın, yere yığılırken, çocuğu da koşarak yanına gidip, annesine sarıldı. Saldırgan, daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı.

OLAY AYNI KAMERADA

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde kadın ve eşinin konuştuğu, eşinin bir anda kadına kafa attığı ve kadının yere yığıldığı anlar yer aldı. Öte yandan çiftin, çevredeki esnaf tarafından tanındığı öğrenildi. Saldırganın, eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.