Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

7 saat önce

KAYSERİ'de Ömer K. (20), tartıştığı eşi Dilara K.'yi (18) 15 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı, System.String[]

KAYSERİ'de Ömer K. (20), tartıştığı eşi Dilara K.'yi (18) 15 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Ömer K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Ömer K., iddiaya göre, evde bu yüzden 1 yıllık eşi Dilara K. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ömer K., eşini 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Dilara K., komşusundan yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Dilara K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından evden kaçan Ömer K. ise polis ekiplerince Battalgazi Mahallesi'ndeki Çeçenistan Parkı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.


Esenyurt Mahallesi, Melikgazi, Gediz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:49 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak         
13:05
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak         
11:18
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:53:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]