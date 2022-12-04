Tartıştığı eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

04.12.2022 13:40

- Tartıştığı eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Bartın'da Aslan Çelikok ayrı yaşadığı eşi Vasfiye Çelikok'u çocuğunun gözü önünde defalarca kez bıçaklayarak öldürdü.

- Tartıştığı eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

BARTIN - Bartın'da Aslan Çelikok ayrı yaşadığı eşi Vasfiye Çelikok'u çocuğunun gözü önünde defalarca kez bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden kadının komşularına, "benim hayatım tehlikede" dediği öğrenildi.

Bartın'ın Hendekyanı Caddesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ayrı yaşadığı eşinin oturduğu binaya giden Aslan Çelikok eşi Vasfiye Çelikok'un kendisini eve almaması üzerine dairenin kapısındaki camları kırdı. Zorla eve giren Aslan Çelikok 5 yaşındaki çocuklarının önünde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok eşi Vasfiye Çelikok'u defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Vasfiye Çelikok tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan Aslan Çelikok ise polis ekiplerince Çaydüzü Mahallesinde kardeşine ait dairede yakalanarak gözaltına alındı.

Eşi tarafından canice öldürülen Vasfiye Çelikok'un komşusu Hatice Kontürk yaşanan olayı anlatırken, "Çok iyi bir insandı. Hiçbir kötülüğü yoktu. Eşiyle ayrı yaşıyordu. Eşi çalışmıyordu zaten psikopattı. Buraya geliyordu sürekli. Buraları takır takır yapıyordu. Onu bir hafta öncesi öldürecekti. Onu buradan biz kurtardık. Kaç sefer biz kurtardık. Gece sesi duydum sese indim aşağıya. Sürekli tartışmaları oluyordu. Kocası ben artık çalışacam, evime bakacağım diyordu. Hatta beni araya koydu bir kez. Yenge son bir kez konuşuver dedi. Konuşuverdim. Kadın asla eve almam dedi. Benim hayatım tehlikede ben onu eve alamam dedi. Gece çocuğu da evdeymiş. 4-5 yaşındaydı çocuk. Daha yeni doğum günü yaptıydı." Dedi.

Kaynak: İHA
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Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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