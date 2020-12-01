Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı

01.12.2020 16:09
Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Ahmet A. (57), tartıştığı eşi Şükrüye A.'yı (62) 5 yerinden bıçakladı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Ahmet A. (57), tartıştığı eşi Şükrüye A.'yı (62) 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Şükrüye A. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet A. adliyeye sevk edildi.

Olay, öğleden sonra Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A. ile eşi Şükrüye A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A. eşini bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrüye A. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yerinden bıçaklandığı belirlenen 1 çocuk annesi Şükrüye A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı
Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı

Çerkezköy, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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