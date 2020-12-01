Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Ahmet A. (57), tartıştığı eşi Şükrüye A.'yı (62) 5 yerinden bıçakladı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Ahmet A. (57), tartıştığı eşi Şükrüye A.'yı (62) 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Şükrüye A. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet A. adliyeye sevk edildi. Olay, öğleden sonra Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A. ile eşi Şükrüye A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A. eşini bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrüye A. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yerinden bıçaklandığı belirlenen 1 çocuk annesi Şükrüye A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Son Dakika

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi

Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?

Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir

Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi

Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak

Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona uyarısı yapılıyor