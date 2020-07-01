Tartıştığı eşini arabada başından vurarak öldürdü - Son Dakika

KONYA'da oturan inşaat işçisi Umut Y. (26), evi terk edip Trabzon'a giden eşi Gülsüm Y.'yi (21), geri getirirken otomobilde tabancayla başından vurarak öldürdü. Samsun'da polise teslim olan Umut Y., eşinin sevgilisine kaçtığını iddia ederek çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Olay, saat 06.30 sıralarında Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Konya'da oturan Gülsüm Y., birkaç gün önce evi terk edip Trabzon'a gitti. Umut Y. eşi hakkında kayıp ihbarında bulundu. Telefonla ulaştığı eşinin Trabzon'a gittiğini öğrenen Umut Y., bu kente gitti. Eşi Gülsüm Y. ile buluşan Umut Y., birlikte otomobille Konya'ya dönmek için yola çıktı. Otomobilde çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Umut Y., eşini tabanca ile başından vurarak öldürdü.
Umut Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.