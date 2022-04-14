Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı - Son Dakika

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak'ta 50 yaşındaki İrfan A. isimli alkollü bir şahıs, eşi Y.U.A. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı bir bıçağı, eşinin göğsüne sapladı.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Eşini yaralayan şahıs, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İTİRAF ETTİ

Gözü dönmüş koca ise, olay yerine gelen polis ekiplerine, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederek teslim oldu. Ağır yaralı olan kadın, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ARKADAŞLARINA HAKARET ETMİŞ

Polis merkezine götürülen İrfan A. ise ilk ifadesinde eşinin sürekli arkadaşlarına hakaret ettiğini, kendisinin de bu duruma sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini yaraladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.