Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı - Son Dakika
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Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı

14.04.2022 17:47

Kocaeli'nin tartıştığı eşinin göğsüne bıçak saplayan gözü dönmüş kocanın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 yaşındaki adam, eşinin sürekli kendi arkadaşlarına hakaret ettiğini ve bu sebeple sinirlenerek olayı gerçekleştirdiği belirtti.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak'ta 50 yaşındaki İrfan A. isimli alkollü bir şahıs, eşi Y.U.A. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı bir bıçağı, eşinin göğsüne sapladı.

Alkollü koca karısını, arkadaşlarına hakaret ettiği için bıçaklamış

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Eşini yaralayan şahıs, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü koca karısını, arkadaşlarına hakaret ettiği için bıçaklamış

İTİRAF ETTİ

Gözü dönmüş koca ise, olay yerine gelen polis ekiplerine, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederek teslim oldu. Ağır yaralı olan kadın, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Alkollü koca karısını, arkadaşlarına hakaret ettiği için bıçaklamış

ARKADAŞLARINA HAKARET ETMİŞ

Polis merkezine götürülen İrfan A. ise ilk ifadesinde eşinin sürekli arkadaşlarına hakaret ettiğini, kendisinin de bu duruma sinirlenerek eline aldığı bıçakla eşini yaraladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Alkollü koca karısını, arkadaşlarına hakaret ettiği için bıçaklamış
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Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı Otizmli çocuklardan polislere ihbarlı sürpriz Otizmli çocuklardan polislere ihbarlı sürpriz

112 Acil Çağrı, Hakaret, Polis, Nar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı - Son Dakika
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