Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı

Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı

23 dakika önce

NİĞDE'nin Bor ilçesinde Mehmet U., tartıştığı eşi Fadimana U.'yu bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı, System.String[]
NİĞDE'nin Bor ilçesinde Mehmet U., tartıştığı eşi Fadimana U.'yu bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fadimana U., tedaviye alındı. Mehmet U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Obruk köyünde meydana geldi. Mehmet U., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle eşi Fadimana U., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürada kavgaya dönüşmesiyle cinnet getiren Mehmet U., Fadimana U.'yu kolundan ve bacağından bıçakladı. Kavga sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Fadimana U. ambulans ile Niğde Öner Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Tedavisi devam eden Fadimana U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:28 Kaynak: DHA

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa
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