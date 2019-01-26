Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı - Bolu

Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı - Bolu

17 dakika önce

Bolu'da tartıştığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı yakalandı.

Tartıştığı Eşini Bıçakla Yaraladı - Bolu, System.String[]
Bolu'da tartıştığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden S.G. ile eşi F.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G. evdeki meyve bıçağıyla karısını sol kolundan yaraladı.

Kaçarak kendisini bir odaya kilitleyen F.G'nin yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol kolundan yaralanan F.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.G ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Polis, Bolu, Güncel
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