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Tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı - BURSA
6 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:53 Kaynak: AA
Bursa'nın İznik ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde B.S. ile eşi E.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S, eşini bacağından bıçakladı. Yaralı kadın, evden çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, B.S'yi gözaltına aldı.
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