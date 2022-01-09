TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika

KIRIKKALE'de Hakan K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Ayşenur K.'yi (34) bıçaklayarak yaraladı. Ayşenur K., hastaneye kaladırılırken, Hakan K. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gürler Mahallesi Yaşam Apartmanı'nda meydana geldi. Hakan K. ile Ayşenur K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K. eşine bıçakla saldırdı. Ayşenur K. bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Tartışma seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ayşenur K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hakan K. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.