Tartıştığı eşini bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı eşini bıçakladı

21.06.2022 16:32
Tartıştığı eşini bıçakladı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Sefer A. (68), evde tartıştığı Suriye uyruklu eşi Fatin A.'yı (55) bıçaklayarak yaraladı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Sefer A. (68), evde tartıştığı Suriye uyruklu eşi Fatin A.'yı (55) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Battalgazi Mahallesi Aşkale Çıkmazı Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Sefer A. ile Suriyeli eşi Fatin A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Sefer A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Fatin A., evden kaçarak komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sefer A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


YORUMLAR
500
Son dakika! Eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı Son dakika! Eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı 12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı 12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini bıçakladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
16:25 Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı
16:04 Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 16:36:54. #1.12#
SON DAKİKA: Tartıştığı eşini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement