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Tartıştığı eşini bıçakladı

6 saat önce

Tartıştığı eşini bıçakladıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde karı-koca arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Tartıştığı eşini bıçakladı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde karı-koca arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Olay, İznik İlçesi Mustafa Kemal Paşa mahallesinde B.S ve eşinin yaşadığı evde meydana geldi. B.S. eşi E.S, (35)ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan koca B.S(30), eline aldığı bıçağı eşi E.S.'nin bacağına salladı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın, evden dışarı kaçarak yardım istedi. Eşinin kendisini bıçakladığını söyleyen yaralı kadına vatandaşlar, ambulans çağırdı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği E.S, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın tedavisinin ardından taburcu edilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Saldırgan kocayı polis kısa sürede yakalamayı başardı.

Tartıştığı eşini bıçakladı

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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