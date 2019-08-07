Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Eyüp Sultan Mahallesi'nde yaşayan M.S. (77) eşi Zühre S. (78) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, eşini bıçaklayarak evden ayrıldı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşini bıçakladığını itiraf eden M.S. polise teslim oldu.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Zühre S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Zühre S'nin cesedi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gaziantep, Nizip, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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