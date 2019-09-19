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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

51 dakika önce

Başkentte bir kişi, metruk bir binada tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Başkentte bir kişi, metruk bir binada tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi 1838. Sokak'ta metruk bir binaya gelen Nazmi Güral ile eşi Meral Güral (28) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nazmi Güral eşini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Meral Güral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil zanlısı Nazmi Güral ise Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan çiftin çocuğu ise polis ekiplerince koruma altına alındı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle çevirdikleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güral'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Öte yandan mahalle sakinleri, bölgede tehlike oluşturan metruk binaların yıkılmasını istedi.

Polis, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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