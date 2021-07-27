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Son dakika gündem: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika gündem: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

27.07.2021 17:49

Son dakika haber: Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde yaşanılan olayda iddiaya göre M.Ö. (56) ile eşi Selma Özen (41) arasında telefon yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca mutfaktan aldığı bıçakla karısını bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelenin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Cinayet zanlısı M.Ö.'nün Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Son dakika gündem: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Son dakika gündem: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Son dakika gündem: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Son dakika gündem: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Yeşilyurt, Hisarcık, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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