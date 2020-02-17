Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

7 saat önce

ALDATTIĞI İDDİASIDüzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi Özlem Pirdal'ı bıçaklayarak öldüren Ziya Pardal, polise verdiği ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2), System.String[]

ALDATTIĞI İDDİASI

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi Özlem Pirdal'ı bıçaklayarak öldüren Ziya Pardal, polise verdiği ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti. 2 çocuk babası Ziya Pirdal, aldığı uyuşturucunun etkisiyle eşini öldürdüğünü belirterek, pişman olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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