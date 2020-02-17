Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (3) - Son Dakika

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (3)

7 saat önce

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIDüzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Özlem Pirdal'ın vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edildi.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (3), System.String[]

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Özlem Pirdal'ın vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edildi. Özlem Pirdal'ın sırtından 2 kez, göğsünden 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Otopsi sırasında morgun önünde bekleyen Özlem Pirdal'ın babası Recep Bekir G. ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ailesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken, Özlem Pirdal'ın cenazesinin Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.


Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:35 Kaynak: DHA
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