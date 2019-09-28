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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

26 dakika önce

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildiADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde Sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini dört bıçak darbesi ile öldüren katil zanlısı eş emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere...

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde Sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini dört bıçak darbesi ile öldüren katil zanlısı eş emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere Kozan Adliye Sarayı'na çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak üzerinde iddiaya göre kaynanası Hatice Ç.'nin evine eşi Sezer Ç. ile barışmak üzere gelen Melike Ç. ile eşi bir süre sonra tartışmaya başladı. Sokağa taşan tartışmanın ardından evi terk eden Melike Ç.'yi elektrikli bisikleti ile takip eden eşi Sezer Ç. yanında taşıdığı bıçak ile eşini dört yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Melike Ç. olay yerine çağırılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı, ağır yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından katil zanlısı eş Sezer Ç. ise polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan katil zanlısı eş Sezer Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliye Sarayı'na çıkarıldı.

Katil zanlısı eş Sezer Çelik'in adliyede ifadesi devam ediyor.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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