Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı - Son Dakika
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Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı

24.02.2022 11:39
Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı

ADANA'da Vedat A. (43), tartıştığı eşi Pınar A.'yı (40) göğsünden ve bacağından bıçaklayıp kaçtı.

ADANA'da Vedat A. (43), tartıştığı eşi Pınar A.'yı (40) göğsünden ve bacağından bıçaklayıp kaçtı. Komşusundan yardım isteyen Pınar A., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın, 12'nci katında meydana geldi. Pınar A. ile eşi Vedat A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Vedat A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Göğsüne ve bacağından yaralanan Pınar A., karşı komşusundan yardım istedi. Evden çıkan Vedat A. ise otomobiline binerek kaçtı.Komşusunun ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Pınar A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pınar A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, Vedat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı
Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı
Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı
Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı
YORUMLAR
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Osmangazi, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini bıçaklayıp, kaçtı - Son Dakika


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