Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı - Son Dakika

Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı

17.01.2021 04:39

Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı Sancaktepe'de gece saatlerinde bir koca dehşeti daha yaşandı.

Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı

İSTANBUL - Sancaktepe'de gece saatlerinde bir koca dehşeti daha yaşandı. Tartıştığı eşini bıçaklayan koca önce bıçakladı sonra eşinin durumunu merak ederek yaşıyor mu diye ağladı.

Olay saat saat 03.00 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi Şennur sokakta meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan koca eline aldığı bıçakla eşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eşini bıçaklayan kocayı gözaltına aldı. Gözaltına alındığı sırada bıçakladığı eşinin hayati tehlikesinin olup olmadığını öğrenmek için "o yaşıyor mu durumu nasıl" diye polis arabası içinde ağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi evde yaparak Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Eşini bıçaklanan koca ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı
Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı
Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı
Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'yaşıyor mu' diye ağladı - Son Dakika


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