TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI

04.05.2022 18:57

ÇORUM'da, tartıştığı eşi Eda Ö.'nün (31) boğazını sıkarak öldürmeye çalışan Nusret Ö. (34), polis ekiplerince yakalandı.

ÇORUM'da, tartıştığı eşi Eda Ö.'nün (31) boğazını sıkarak öldürmeye çalışan Nusret Ö. (34), polis ekiplerince yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Eda Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nusret Ö., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı eşi Eda Ö'yü boğarak öldürmek istedi. Boğazını sıktığı eşinin kendinden geçmesi üzerine Nusret Ö., evden ayrıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp eve giren ekipler, hareketsiz halde yatan kadını, ilk müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Eda Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Nusret Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polise ifade vermediği belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞMAYA KALKIŞTI - Son Dakika


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