Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü

ADANA'da, boya ustası Harun Çopur (45), tartıştığı eşi Sevda Çopur'u (38) önce bıçakladı, ardından da çekiçle vurararak, öldürdü.

ADANA'da, boya ustası Harun Çopur (45), tartıştığı eşi Sevda Çopur'u (38) önce bıçakladı, ardından da çekiçle vurararak, öldürdü.



Olay, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Çopur, eşi Sevda Çopur ile sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce, Harun Çopur, eşi Sevda Çopur'u bıçakladı. Bununla da yetinmeyen Harun Çopur, Sevda Çapur'a evde bulduğu çekiçle art arda vurdu. Harun Çapur, olayın ardından mahalle muhtarının yanına giderek, eşini boğazından bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Sevda Çopur'un öldüğünü belirledi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, şüpheliyi yakaladı. Polis, cinayet sırasında çiftin 5 yaşındaki çocukları H.Ç.'nin bir akrabasının yanında, 18 yaşındaki A.Ç. de İstanbul'da olduğunu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı

Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu