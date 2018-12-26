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Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü

42 dakika önce

ADANA'da, boya ustası Harun Çopur (45), tartıştığı eşi Sevda Çopur'u (38) önce bıçakladı, ardından da çekiçle vurararak, öldürdü.

Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
ADANA'da, boya ustası Harun Çopur (45), tartıştığı eşi Sevda Çopur'u (38) önce bıçakladı, ardından da çekiçle vurararak, öldürdü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Çopur, eşi Sevda Çopur ile sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce, Harun Çopur, eşi Sevda Çopur'u bıçakladı. Bununla da yetinmeyen Harun Çopur, Sevda Çapur'a evde bulduğu çekiçle art arda vurdu. Harun Çapur, olayın ardından mahalle muhtarının yanına giderek, eşini boğazından bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Sevda Çopur'un öldüğünü belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, şüpheliyi yakaladı. Polis, cinayet sırasında çiftin 5 yaşındaki çocukları H.Ç.'nin bir akrabasının yanında, 18 yaşındaki A.Ç. de İstanbul'da olduğunu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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