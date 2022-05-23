Tartıştığı eşini darbedip, bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı eşini darbedip, bıçakla yaraladı

23.05.2022 07:13
Tartıştığı eşini darbedip, bıçakla yaraladı

ADANA'da Arzu P. (28), evde tartıştığı eşi Hacı P.'yi (32) sopayla başından darbedip, bacağından bıçakladı.

ADANA'da Arzu P. (28), evde tartıştığı eşi Hacı P.'yi (32) sopayla başından darbedip, bacağından bıçakladı. Yaralı halde polis merkezine giden Hacı P., ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Arzu P. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı P. ve eşi Arzu P., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arzu P., eline geçirdiği sopayla Hacı P.'nin başına vurup. ardından da bıçakla bacağından yaraladı. Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam Hacı P.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arzu P.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.


Tartıştığı eşini darbedip, bıçakla yaraladı
Tartıştığı eşini darbedip, bıçakla yaraladı
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Kaynak: DHA

Ambulans, Polis, Güncel, Son Dakika

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