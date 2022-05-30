KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI - Son Dakika
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KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI

30.05.2022 00:57

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Sevcan Ö., tartıştığı eşi Yaşar Ö. tarafından darbedildikten sonra ikinci kat penceresinden boşluğa itildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Sevcan Ö., tartıştığı eşi Yaşar Ö. tarafından darbedildikten sonra ikinci kat penceresinden boşluğa itildi. Yaralı kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan Yaşar Ö.?nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Ö., evinin salonunda henüz bilinmeyen nedenle eşi Sevcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini bir süre darbeden Yaşar Ö., ardından oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden boşluğa itti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedavi altına aldı. Sevcan Ö.?nün vücudundan kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, binanın önünde ve evin içerisinde incelemelerde bulundu. Kaçan Yaşar Ö.?nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI
KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI

YORUMLAR
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5'İNCİ KATIN PENCERESİNDEN DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ OMAR AĞIR YARALANDI 5'İNCİ KATIN PENCERESİNDEN DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ OMAR AĞIR YARALANDI 5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı 5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCAELİ-TARTIŞTIĞI EŞİNİ DARBEDİP, İKİNCİ KAT PENCERESİNDEN ATTI - Son Dakika
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