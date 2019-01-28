Tartıştığı Eşini 'Deaş'lı' Diye İhbar Eden Kadın İfade Değiştirdi

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ramazan S.'yi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi' diyerek, ihbar eden ve tutuksuz olarak yargılanmasına neden olan F.S., ifadesini mahkemede değiştirdi.

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ramazan S.'yi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi' diyerek, ihbar eden ve tutuksuz olarak yargılanmasına neden olan F.S., ifadesini mahkemede değiştirdi. F.S., "Bir anlık sinirle, asılsız ifadelerle ihbarda bulundum" dedi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan sanık Ramazan S., savunmasında DEAŞ ile irtibatı olmadığını savunarak, "Eşim ile boşanma aşamasındaydık. İnternetten boşanma üzerine fetvalara bakıyordum. O, buna kızıp yalan beyanda bulundu. DEAŞ üyesi değilim. DEAŞ propagandası da yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Ramazan S.'nin dava sürecinde boşandığı eski eşi F.S. de tanık olarak verdiği ifadesinde "Ramazan'a kızdım ve bir anlık sinirle ihbarda bulundum. Ramazan ile tartışmamız sonrası asılsız ifadelerle ihbarda bulundum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. - Kayseri

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