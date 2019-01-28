Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eşini 'Deaş'lı' Diye İhbar Eden Kadın İfade Değiştirdi

Tartıştığı Eşini 'Deaş'lı' Diye İhbar Eden Kadın İfade Değiştirdi

55 dakika önce

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ramazan S.'yi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi' diyerek, ihbar eden ve tutuksuz olarak yargılanmasına neden olan F.S., ifadesini mahkemede değiştirdi.

Tartıştığı Eşini 'Deaş'lı' Diye İhbar Eden Kadın İfade Değiştirdi, System.String[]
KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ramazan S.'yi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi' diyerek, ihbar eden ve tutuksuz olarak yargılanmasına neden olan F.S., ifadesini mahkemede değiştirdi. F.S., "Bir anlık sinirle, asılsız ifadelerle ihbarda bulundum" dedi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan sanık Ramazan S., savunmasında DEAŞ ile irtibatı olmadığını savunarak, "Eşim ile boşanma aşamasındaydık. İnternetten boşanma üzerine fetvalara bakıyordum. O, buna kızıp yalan beyanda bulundu. DEAŞ üyesi değilim. DEAŞ propagandası da yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Ramazan S.'nin dava sürecinde boşandığı eski eşi F.S. de tanık olarak verdiği ifadesinde "Ramazan'a kızdım ve bir anlık sinirle ihbarda bulundum. Ramazan ile tartışmamız sonrası asılsız ifadelerle ihbarda bulundum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:06 Kaynak: DHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı 1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti 68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:01:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eşini 'Deaş'lı' Diye İhbar Eden Kadın İfade Değiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]