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Tartıştığı eşini eşarpla boğarak öldürdü

35 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, bir yıl önce evlendiği eşini başındaki eşarpla boş arazide boğarak öldürdü.

Tartıştığı eşini eşarpla boğarak öldürdü, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, bir yıl önce evlendiği eşini başındaki eşarpla boş arazide boğarak öldürdü.


Olay, saat 01.00 sıralarında Toros Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin K., yaklaşık bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Gülsüm K. ile evlendi. Çift gece yürüyerek Toros Mahallesi'ndeki toplu konutlarda bulunan evlerine gittikleri sırada henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartıştı. Boş arazide yaşanan tartışma sırasında Alaaddin K., başındaki eşarpla eşini boğarak öldürüp kaçtı. Alaaddin K., saat 03.00 sıralarında polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Polis ekipleri hemen harekete geçerek zanlının verdiği adrese gittiğinde Gülsüm K.'yı cansız yatarken buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Ereğli, Polis, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
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