Tartıştığı eşini evde bulamayan gözü dönmüş şahıs av tüfeği ile rastgele ateş açtı - Son Dakika
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Tartıştığı eşini evde bulamayan gözü dönmüş şahıs av tüfeği ile rastgele ateş açtı

04.01.2023 09:18

Konya Selçuklu'da tartıştığı eşini evde bulamayan adam, babasıyla tartıştıktan sonra evin camından atlayıp sokak ortasında av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Gözaltına alınan şahıs, polis aracını tekmelerken polis ekipleri şahsı sakinleştirmek için uğraş verdi.

Gece saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Fatih Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın 1. katındaki evde yaşayan Alparslan A., eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Daha sonra eve gelen Alparslan A., eşini evde bulamayınca babası A.A. ile tartıştı.

BABASINI ODAYA KİLİTLEYİP TÜFEĞE SARILDI

Tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğini alan Alparslan A.'yı babası odaya kilitledi. Camdan dışarıya atlayan şahıs yanında bulunan av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren babanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Olay yerine ulaşan polis ekiplerini gören Alparslan A., tekrar evine çıktı. Bir süre polise karşı koyan şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen Alparslan A., ekip aracına alındığı sırada polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Polis aracını tekmeleyen şüpheliyi polisler sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Alparslan A. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Semih Yetkin: görücü usulü evlenme dönemi bitti iyi tanıyın öyle evlenin evlenmeden önce çiftler önce psikoloğa gitsin bu adamın ruh sağlıgı yerindedir bilgisini alsın tek bir psikoloğada değil 3 farklı psikoloğa gidilmeli hesinin onayı alınmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı eşini evde bulamayan gözü dönmüş şahıs av tüfeği ile rastgele ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı eşini evde bulamayan gözü dönmüş şahıs av tüfeği ile rastgele ateş açtı - Son Dakika
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