Tartıştığı eşini evden kovup eşyaları ateşe veren öfkeli şahıs zor kurtuldu

Saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi, Deveci Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında iddiaya göre Bayram G., eşi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra eşini kovup kapıyı kilitleyen Bayram G., evi ateşe verdi. Bayram G., eşinin ikna çabalarına olumsuz yanıt verirken, komşular ise durumu itfaiyeye bildirdi.

KURTARIP SAĞLIKÇILARA TESLİM ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı tahliye eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dairenin kapısını kıran itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Bayram G.'yi kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

TEDAVİYE ALINDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bayram G., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü. Tedaviye alınan Bayram G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.