Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eşini Karnından Vurup Ağır Yaraladı

Tartıştığı Eşini Karnından Vurup Ağır Yaraladı

1 saat önce

KONYA'nın Çumra ilçesinde Serdar Osman Ç. (43), tartıştığı eşi Zekiye Ç.'yi (40) tabanca ile karnından vurararak ağır yaraladı.

Tartıştığı Eşini Karnından Vurup Ağır Yaraladı, System.String[]
KONYA'nın Çumra ilçesinde Serdar Osman Ç. (43), tartıştığı eşi Zekiye Ç.'yi (40) tabanca ile karnından vurararak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, eşi gözaltına alındı.

Olay, saat 10.15 sıralarında Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Osman Ç., eşi Zekiye Ç. ile ailevi problemler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Serdar Osman Ç., ruhatsız tabancasıyla iki el ateş ederek eşi Zekiye Ç.'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Zekiye Ç., ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zekiye Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Serdar Osman Ç. ise olay sonrası suç aleti tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:16 Kaynak: DHA

Çumra, Konya, Serdar Osman, 3. Sayfa
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