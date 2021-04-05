Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Tülay B.'yi darbedip odaya kilitlediği iddiasıyla tutuklanan Cengiz B.'nin yargılanmasına başlandı. Sanık Cengiz B. savunmasında, "Tülay B. ile 3 hafta evli kaldık. Olay günü ayrılmak istedim. Tülay, kendini odaya kilitledi. Suçsuzum" dedi.

Olay, 9 Ocak'ta Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı binanın 2'nci katında oturan Cengiz B., iddiaya göre tartıştığı eşi Tülay B.'yi darbedip, oturma odasına kilitleyerek markete gitti. Tülay B. polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tülay B., itfaiye ekiplerince merdivenli araçla pencereden alınıp, evden çıkarıldı. Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Tülay B.'nin şikayeti üzerine Cengiz B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cengiz B. hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'yol kesmek suretiyle yağma' suçlarından dava açıldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDIKayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Cengiz B. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, şikayetçi eşi Tülay B., duruşma salonunda hazır bulundu. 'AYRILMAK İSTEDİM, KENDİSİNİ ODAYA KİTLEDİ'Sanık Cengiz B. savunmasında üzerine atılan suçlamaları reddederek, "Tülay B. ile 3 hafta evli kaldık. Olay günü ayrılmak istedim. Tülay, kendini odaya kilitledi. Tartışınca hakaret etti ve öfke ile bu yüzden tokat attım. Olay sakinleşsin diye de ekmek almak için dışarı çıktım. Bileklik ve küpesini rızasıyla verdi, hiçbir şey yağmalamadım. Suçsuzum" dedi.'BİLEZİKLERİ VER, DEFOL GİT DEDİ'Şikayetçi olduğunu belirten Tülay B. ise, "Olaydan 2 gün önce tartışmıştık. Boğazımı sıktı. Olay günü de 'Boşanmak istiyorum. Bilezikleri ver, defol git' dedi. Kulağıma doğru yöneldi. Kulağımı koparmasın diyerek, küpeyi verdim. Omzumdan ısırdı, iki yumruk attı. Dudağım patladı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık Cengiz B.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.