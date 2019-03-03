Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eşini Oğlunun Gözü Önünde Bıçakladı

Tartıştığı Eşini Oğlunun Gözü Önünde Bıçakladı

26 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde bıçakla yaraladı.

Tartıştığı Eşini Oğlunun Gözü Önünde Bıçakladı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman D. (34) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Nurgül D. (23) ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Süleyman D. eline aldığı bıçakla eşi Nurgül D.'yi 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde iki yerinden bıçaklayarak evden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, kanlar içinde yerde yatan Nurgül D.'yi hastaneye kaldırırken, Süleyman D.'nin ise ikametinde olmadığı fark edildi. Polis ekipleri yaptığı araştırma neticesinde olayın zanlısı Süleyman D.'yi yakaladı. Bu arada olaya tanık olan ve ismi öğrenilemeyen ailenin küçük oğlu da polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenilirken, eşi tarafından bıçaklanan Nurgül D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Polis, Kozan, Adana, 3. Sayfa
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