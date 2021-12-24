Tartıştığı eşini öldürdü - Son Dakika

Saat 01.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1924 Sokak'taki bir apartmanın girişinde demirci ustası Emrah Akgül ile ev kadını eşi Rukiye Akgül arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

DEMİR ÇUBUKLA YARALAYIP KAÇTI

Tartışma sonrası Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp evin dışına kaçtı. Emrah Akgül de sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup yaraladı.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Rukiye Akgül kanlar içinde yere yığılırken Emrah Akgül ise eşini yaraladığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Eşi Emrah Akgül ise polis ekiplerine teslim oldu.

Yapılan incelemenin ardından Rukiye Akgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Kurumu'nun morguna götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çiftin yıllar önce Kahramanmaraş'tan Antalya'ya taşındığı, 1'i erkek 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Rukiye Akgül'ün cenazesi, otopsi sonrası yakınlarının alması için morga kondu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu'nda ifadesi tamamlanan şüpheli Emrah Akgül, Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.