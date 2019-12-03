Tartıştığı eşini öldüren Iraklı eski polis, hakim karşısına çıktı

Bolu'da, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren Irak uyruklu eski polisin yargılanmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Haydar Fadıl Haşim Baidhani (36) ve avukatı ile çiftin 3 çocuğu, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı sanığa, eşini 32 defa bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açıldığını anımsattı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan Baidhani, aralarında geçen bir konuşmada, eşinin kendisini aldattığını itiraf ettiğini belirterek, "Ona, 'Artık sen bana ihanet ediyorsun. Ben Irak'a dönüp orada seni boşayacağım.' dedim. Ondan sonraki gün işten geldim, yemek yerken eşim 'Çocuğa süt alıp geleceğim.' diyerek evden çıktı. 15 dakika sonra bana karakoldan bir telefon geldi. Eşimin beni şikayet ettiği söylendi. Karakolda dövdüğüm iddiasıyla şikayetçi olmuş. O zaman bir sorun yoktu kavga dahi etmemiştik. Sadece bir gün önce Irak'a gideceğimi söylemiştim. Bana orada eve giriş yasağı yapıldı 90 gün. Ben de dışarıda yattım." şeklinde savunma yaptı.

Eşinden boşanmak için her yolu denediğini ancak Türkiye'de boşanamadığı için Irak'a gitmek zorunda kaldığını aktaran Baidhani, "Evden uzaklaştırıldığım dönemde çocuklarımda okuldan eve gelip gittikleri zamanlarda konuştum. Eşimin kendilerini dövdüğünü ve öğle vakitleri yemek vermediğini söylediler. Eşim bana da 'Benim sana ihanet ettiğimi biliyorsun. Daha ne istiyorsun.' dedi. Çocuklarıma şiddet uyguluyordu, bakmıyordu. Doyurmadan evden kovuyordu." dedi.

Baidhani, olayın yaşandığı gün Iraklı bir arkadaşının kendisine bıçak vererek eşini öldürmesini söylediğini de anlattı. Eşini bıçakladıktan sonra polisi arayarak teslim olduğunu dile getiren Baidhani, pişman olduğunu söyledi.

Duruşmada müşteki olarak dinlenilen çiftin 3 çocuğu babalarından şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Sanığın tutukluk halinin devamına ve tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Iraklı Haydar Fadıl Haşim Baidhani (36) ile eşi Saja Jamel Mansur (29) arasında 7 Şubat'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haşim, eşini bıçakladıktan sonra polisi arayarak teslim olmuştu.

Iraklı çiftin yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 çocuğu ise Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerince akrabalarına teslim edilmişti.