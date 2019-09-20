Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı
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Tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

1 saat önce

Başkentte tartıştığı eşini metruk bir binada bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Başkentte tartıştığı eşini metruk bir binada bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Tartıştığı eşi Meral Güral'ı, Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi 1838. Sokaktaki metruk bir binada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nazmi Güral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Güral, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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