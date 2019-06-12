Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşini öldürüp, baldızını yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Tartıştığı eşini öldürüp, baldızını yaraladı

1 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü, baldızını yaraladı.

Tartıştığı eşini öldürüp, baldızını yaraladı, System.String[]
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü, baldızını yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Seyran Mahallesi Kömürkent Sitesi'nde baldızı Manolya Yeşil'in evine gelen Mehmet Ekiz, boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba Ekiz ile tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Ekiz, eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Yeşil'i bıçakladı. Ekiz, daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi.
Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuğba Ekiz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralılar Yeşil ve Mehmet Ekiz'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:15 Kaynak: AA
Karaman, Ermenek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor Binali Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşini öldürüp, baldızını yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]