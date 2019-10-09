Tartıştığı eşini öldürüp, polisi aradı (2)

'ÖLÜNCE Mİ TUTUKLAYACAKLAR?'

Eşi Mehmet Dik tarafından öldürülen Gizem Vural Dik'in, geçen 6 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gizem Vural Dik'in, Aksaray'da eşi tarafından öldürülmeye çalışılan Kezban Ç'nin isyanını paylaşarak, "Ölünce mi tutuklayacaklar? Adam kesici delici her türlü aletle yakalandı" mesajını yazdığı görüldü.

'EVLİLİK EŞİNİN DERDİNE DERMAN OLMAKTIR'

6 Eylül'de cinayet zanlısı Mehmet Dik'in yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Polisin arama çalışmalarını sürdürdüğü cinayet zanlısı Mehmet Dik ise, "Evlilik sadece yatağı paylaşmak değildir, hayatı paylaşmaktır, yükünü hafifletmektir eşinin, derdine derman olmaktır, düşmeden önce tutup kaldırmaktır, öfkelendiğin zaman sakin olmak ve sakinken öfkelenmemektir, incitmemektir yüreğini. Evlilik sadık olmaktır. Yalnız bedenle değil, en önemlisi de kalp ile sadık olmaktır. Allah herkese hayırlı bir eş nasip etsin" paylaşımında bulunduğu görüldü.