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Tartıştığı eşini silahla vurdu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla göğsünden yaraladı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla göğsünden yaraladı.

Olay akşam saatlerinde Kandilli Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Maden işçisi E.D. yeni taşınacakları lojmanda bilinmeyen bir nedenle 32 yaşındaki eşi G.D. ile tartışmaya başladı. E.D. tartışma sırasında yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile ateş ederek eşini göğsünden yaraladı. Silah seslerini duyan komşuları kanlar içerisinde gördükleri E.Ş.'yi özel bir araçla hastaneye götürmek için yola çıktı. Kdz. Ereğli ilçe merkezinde 112 sağlık görevlilerine teslim edilen yaralı kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Göğsünden tek kurşunla yaralanan kadın ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eşini vuran maden işçisi ise olaydan sonra tabancası ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Zonguldak, Kandilli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
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