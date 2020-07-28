Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra intihar etti - Son Dakika

Gaziantep'te tartıştığı eşini markete su almaya gönderen şahıs, parkta oturduğu bankta boğazına dayadığı tabancayla intihar etti. Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde 4 nolu sokaktaki bir parkta yaşandı. İddiaya göre, sabah erken saatlerde evde bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan büfe işletmecisi Kenan B. (55), tartışma sonrası evden çıkıp yakındaki bir parka gitti. Kenan B.'nin ardından eşi de parka giderek onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada eşini su alması için markete gönderen Kenan B., eşi biraz uzaklaştıktan sonra üzerinde taşıdığı tabanca ile boğazına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan eşi Kenan B.'nin yanına koşarken, çevredeki vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına sıkan Kenan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından Kenan B.'nin cansız bedeni yapılan incelemeler sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP