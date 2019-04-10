Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eşini Tabancayla Öldürdü

Tartıştığı Eşini Tabancayla Öldürdü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, maliye memuru Mehmet Y., tartıştığı eşi Özge Y.'yi ruhsatlı tabancasıyla vurarak, öldürdü.

Tartıştığı Eşini Tabancayla Öldürdü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, maliye memuru Mehmet Y., tartıştığı eşi Özge Y.'yi ruhsatlı tabancasıyla vurarak, öldürdü. Mehmet Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Olay, gece saatlerinde, Ceylanpınar'a bağlı  Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Maliye memuru olarak görev yapan Mehmet Y. ile eşi Özge Y. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Y., ruhsatlı tabancasıyla Özge Y.'ye ateş etti. 3 çocuk annesi Özge Y., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanlar ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Özge Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Özge Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Mehmet Y., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:34 Kaynak: DHA
Maliye, Şanlıurfa, Güncel
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