Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı
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Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı

4 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, maden işçisi Fatih D. (35), evde tartıştığı eşi Gamze D.'yi (32) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, maden işçisi Fatih D. (35), evde tartıştığı eşi Gamze D.'yi (32) tabancayla ateş ederek yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Geyikbeli Mahallesi'nde bulanan işçi lojmanlarında meydana geldi. Fatih D. (35), yeni taşındıkları lojmanda eşi Gamze D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Fatih D., tartışma sırasında ruhsatsız tabancasıyla Gamze D.'ye ateş ederek göğsünden vurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gamze D., özel hastanede tedavi altına alındı. Gamze D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Fatih D. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- Zonguldak
Zonguldak, Fatih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:43 Kaynak: DHA
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