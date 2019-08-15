Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
1 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:43 Kaynak: AA
'un Vezirköprü
ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.
Kovalı Mahallesi'nde M.Ş. (34), tartıştığı iki çocuk annesi eşi Emine Ş'yi (27) tüfekle karnından ve bacağından yaraladı.
Emine Ş. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emine Ş, kurtarılamadı.
Eşini öldüren M.Ş. jandarmaya teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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