Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
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Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.

Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.
Kovalı Mahallesi'nde M.Ş. (34), tartıştığı iki çocuk annesi eşi Emine Ş'yi (27) tüfekle karnından ve bacağından yaraladı.
Emine Ş. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emine Ş, kurtarılamadı.
Eşini öldüren M.Ş. jandarmaya teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:43 Kaynak: AA
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