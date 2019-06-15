Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı

2 saat önce

Çorum'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak yaraladı.

Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı, System.String[]
Çorum'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak yaraladı.
İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde, Abdullah M. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Miyase M. (41) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle otomobilinden pompalı tüfeğini alan Abdullah M, ateş açtığı eşini bacaklarından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Otomobille kaçan Abdullah M, polislerce Çorum- Samsun kara yolundaki taş ocağında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Görgü tanıkları, tüfekten çıkan saçmaların Miyase M'nin elindeki çelik tencerelere isabet etmesi nedeniyle daha ağır yaralanmasını engellediğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Miyase, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annelerini balyozla öldüren babalarının davasına yayın yasağı istediler CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte son anket sonucu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:13:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]