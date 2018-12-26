Tartıştığı Eşinin Üzerine Sıcak Su Döktü
39 dakika önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi tartıştığı eşinin üzerine sobanın üzerindeki sıcak suyu döktü.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde bir kişi tartıştığı eşinin üzerine sobanın üzerindeki sıcak suyu döktü. Atakent Mahallesi
'nde Saadet G. (45) ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eşi tarafından sobanın üzerinde bulunan suyun üzerine dökülmesi sonucu Saadet G. yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla ilk tedavisi yapılan Saadet G, Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Saadet G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eşi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:45 Kaynak: AA
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