Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eski Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaraladı

Tartıştığı Eski Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaraladı

8 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde boşandığı eşi Habib K. tarafından bıçaklanan Ayşe K. (35) ağır yaralandı.

Tartıştığı Eski Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaraladı, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde boşandığı eşi Habib K. tarafından bıçaklanan  Ayşe K. (35) ağır yaralandı. Habib K., olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Habib K., saat 07.00 sıralarında Adatepe Mahallesi 28/2'de oturan, 5 ay önce boşandığı eşi Ayşe K.'nın evine gitti. İkilinin, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Habib K., eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, koşarak kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı  üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Habib K., olaydan sonra evin yakınlarındaki bir polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:15 Kaynak: DHA

Adatepe, Polis, Buca, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı Erdoğan'ın Övgüyle Bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı'na Ölüm Tehdidi Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:23:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eski Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]