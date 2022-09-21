Tartıştığı eski eşini öldüren kadın aynı silahla canına kıydı - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı eski eşini öldüren kadın aynı silahla canına kıydı

21.09.2022 23:55

Çorum'da tartıştığı eski eşini öldüren kadın, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak canına kıydı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kale Mahallesi'nde iddialara göre, İlknur Aydoğan (35), bir süre önce boşandığı eşi Battal Alkan'ın (36) evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada İlknur Aydoğan yanında bulunan tabanca ile Battal Alkan'ı başından vurdu. Daha sonra ilk eşi F.B.'yi telefonla arayarak Battal'ı öldürdüğünü söyledikten sonra aynı silahla intihar etti.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

F.B.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kapı açılmayınca itfaiyeden yardım istediler. İtfaiyenin yardımıyla eve giren polis ekipleri İlknur Aydoğan ve Battal Alkan'nın cansız bedeni karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Eski eşini öldüren kadın, dakikalar sonra aynı silahla intihar etti
Eski eşini öldüren kadın, dakikalar sonra aynı silahla intihar etti
YORUMLAR
500
Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra aynı silahla intihar etti Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra aynı silahla intihar etti Son dakika haber... ESKİ KOCASINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ Son dakika haber... ESKİ KOCASINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Kaynak: İHA

Aydoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı eski eşini öldüren kadın aynı silahla canına kıydı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:39 Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrası ülkeden kaçmak isteyenler sınırlarda uzun kuyruklar oluşturdu
23:07 Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye iddiasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü
22:24 Türkiye'den Rus bölgelerinde alınan referandum kararına tepki: Endişe duyuyoruz
22:03 İYİ Parti lideri Akşener'in Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade olay oldu
21:32 Kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene Ece Seçkin'den sert bir tepki geldi
21:32 Kız arkadaşına saygısızlığı affetmeyen Nejat İşler bir adama uçarak yumruk attı
21:07 Fed faiz kararını açıkladı! Üst üste beşinci kez artırıma gidildi
20:44 Nevşehir'e dolu yağdı! Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı
20:43 Başakşehir'de dehşeti yaşayan kadın konuştu! Kurşun yağdırmış
19:52 MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 00:01:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tartıştığı eski eşini öldüren kadın aynı silahla canına kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement